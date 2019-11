Pris en flagrant délit de tricherie lors de son examen théorique

Un individu muni d'une caméra, d'un émetteur et d'un récepteur a été interpellé par la zone de police Vesdre-Gueule à Eupen. Elle l'a pris en flagrant délit de triche.

Vers 12h20, l'homme s'apprêtait à passer l'examen théorique. Les examinateurs ont constaté qu'il portait quelque chose au niveau de l'oreille et qu'il était muni d'une caméra. Sur place, les policiers ont constaté que l'homme avait bien préparé les faits. "Il portait un gilet muni d'une caméra, d'un émetteur et d'un récepteur. Les questions de l'examen ont été filmées puis transmises, via l'émetteur à une tierce personne qui faisait parvenir les réponses au candidat", explique la zone de police Vesdre-Gueule.

La police est intervenue à deux autres reprises ce même jeudi, dans ce même centre d'examens. D'abord, vers 9h15, lorsqu'un individu a pris la fuite alors qu'un employé s'est montré sceptique quant à son identité. Enfin, à 13h55, une dame a été interpellée alors qu'elle passait l'examen théorique pour une autre personne dont elle était en possession de la carte d'identité.