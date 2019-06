Printemps du Val-Dieu: deux anciens lauréats du concours Reine Elizabeth en concert à la Basilique

Des musiciens prestigieux sont invités ce vendredi soir au Printemps du Val-Dieu, à Aubel. Il s'agit de Frank Braley et Lorenzo Gatto, deux anciens lauréats du concours Reine Elisabeth. Rencontre avec Philippe Hallet, le responsable de la programmation: "C'est vraiment formidable de leur part parce qu'ils vont se produire en solistes avec un orchestre de jeunes musiciens qui sont encore pour la plupart aux études au conservatoire ou dans les hautes écoles de musique et qui parrainent ce jeune ensemble qui s'appelle le Young Belgian Strings. Ils vont donner un double concerto écrit par Mendelssohn à la fois pour piano et pour violon"

D'autres concerts sont également programmés: "Après la musique de chambre lors des deux premiers concerts, ce soir, nous aurons un orchestre à cordes avec une vingtaine de musiciens. Puis nous aurons un récital de piano, et puis nous aurons un gros événement pour terminer notre festival le 21 juin: on va donner la création de Haydn, un oratorio. Il y aura 80 musiciens exécutants. C'est une entreprise très ambitieuse, et je pense que ça va être magnifique".

Le concert de ce vendredi soir propose donc deux vedettes de la musique classique à la Basilique du Val-Dieu.

Toutes les infos sur concertsduprintemps.be.