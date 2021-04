Presterchezvous, ou quand les artistes vont à la rencontre du public à domicile

Des spectacles à domicile, donnés par des professionnels de tout style, à des prix très abordables, c'est ce que propose l'association #Presterchezvous, un concept créé par l'humoriste Angel Ramos et le chanteur et acteur culturel liégeois Michel Desaubies.

Des formules faciles à déplacer et faciles à jouer chez les particuliers

Tout qui le souhaite pourra organiser un spectacle chez lui, pour le moment à l'extérieur dans son jardin, et plus tard, en fonction de la situation sanitaire, à l'intérieur de sa maison. Une manière de fournir un peu de travail aux artistes peu épargnés par la crise et de créer un événement culturel de proximité. Michel Desaubies: "On a des spectacles, des toutes petites formules, faciles à déplacer, faciles à jouer chez les gens, pour des publics de 25 à 50 personnes".

Un catalogue d'une quinzaine d'artistes

Un catalogue avec une quinzaine d'artistes a été établi. Le choix est donc appréciable pour le public: "Il y a des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, des seuls en scène, du jazz, de la chanson française, du théâtre, un peu de tout donc. Ce qui nous permet d'avoir des artistes de qualité, c'est qu'on a rendu un dossier à la Province de Liège qui nous a octroyé une subvention et qui intervient pour la moitié du cachet, ce qui fait que pour les gens, la somme à débourser est de minimum 250 euros. On dit minimum parce qu'on demande aux gens de passer le chapeau après pour soutenir l'association".

Et pour la personne qui accueille les artistes, pas besoin d'une infrastructure spéciale: "Il faut juste un peu d'espace et une prise de courant pour brancher un ampli guitare par exemple ou une petite sono. On ne va pas déplacer une scène non plus. Ce sont des toutes petites formules de spectacles qui peuvent se jouer dans le salon des gens ou dans leur jardin".

Proximité et convivialité

Les spectacles durent entre une heure et une heure et demi, "et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après évidemment, les artistes peuvent échanger avec les spectateurs présents. Il y a vraiment une proximité qui rend les choses très agréables en termes de convivialité" explique Michel Desaubies.

Parmi les artistes qui ont répondu à l'appel, on peut citer outre Agel Ramos et Michel Desaubies, Didier Boclinville, Mathilde Renault, l'atelier humour de Jupille ou encore Paul-Henri Thomsin, Yvan Coulcet, et Sylvain Plouette. Les artistes figurent dans un catalogue que l'on peut consulter sur la page facebook "presterchezvous" ou sur le site de Michel Desaubies. Les réservations y sont possibles également.