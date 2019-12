Prestation de serment pour les stagiaires sapeurs-pompiers de la zone de secours de Liège

Ils avancent là où les autres reculent. Prêter serment et recevoir son casque, un moment symbolique dans la vie d’un pompier professionnel. Après une sélection et une formation de 3 mois, la cérémonie fait office de tremplin vers le terrain. Elle se déroulait dans un cadre prestigieux au Palais provincial de Liège pour la zone de secours Liège zone 2 IILE-SRI. Cette zone couvre 21 communes avec 8 casernes.

Une donnée commune à chacun : la vocation

Jean-François Henin, stagiaire de la zone de secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI - © Q.Bolland

Le parcours n’est pourtant pas terminé, les 12 stagiaires devront faire leurs preuves durant un an. Ancien infirmier du SIAMU, c’est en travaillant aux contacts des hommes du feu que l’envie de devenir pompier est née pour Jean-François Henin. La prestation de serment, c’est l’occasion de revenir sur son parcours : "Ça représente deux voire trois ans de travail pour se préparer pour les tests physiques. Les examens d’entrée puis le stage de 3 mois où physiquement c’est hard, au niveau théorique c’est hard aussi. Au niveau de la famille, on ne les voit pas. Je dirai qu’aujourd’hui c’est l’aboutissement de tout".

Pour d’autres, c’est une histoire de famille, mais ce n’est pour autant simple comme l’explique Renaud Thisquen : " Il y a eu des journées difficiles, on devait rentrer le soir et on devait encore étudier. Puis nos familles ont fait des sacrifices aussi". Tout en précisant : "C’est beaucoup de sacrifices mais une grande satisfaction. Pour moi c’était un rêve de petit gamin de rentrer comme pompier un jour. Mon père était pompier volontaire, ça m’avait donné le goût déjà tout petit. Ça fait un peu cliché de dire ça mais c’était le cas. Donc c’est vraiment l’aboutissement d’un rêve qui se réalise aujourd’hui".