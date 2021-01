Préservation des façades remarquables de la rue Spintay à Verviers : la Région wallonne et City Mall se sont accordés

La rue Spintay, ancienne rue commerçante de Verviers, est à l’abandon. Elle doit être rénovée dans le cadre du projet de centre commercial au centre-ville. Quelques immeubles doivent être démolis, sans reconstruction, et les autres rénovés. Mais la concrétisation du projet se fait attendre depuis plus de 15 ans. Résultat : certains immeubles, des commerces, des maisons, vidés de leurs occupants, croulent.

Au vu du danger d’effondrement, la bourgmestre de Verviers a décidé mi-décembre de fermer la rue puis elle a pris un arrêté de démolition, y compris pour des immeubles qui devaient initialement subsister. La fonctionnaire déléguée de la Région wallonne est alors intervenue en expliquant que la Ville ne pouvait pas démolir parce qu’elle n’a pas de permis pour cela. Elle a écrit à la Ville et au promoteur, City Mall, en leur demandant de suspendre les démolitions en attendant une contre-expertise.

Ce mardi, City Mall a annoncé que la Région wallonne et lui s’étaient accordés sur une coordination des travaux dans le respect de la préservation des façades remarquables de la rue Spintay. L’accord prévoit une nouvelle étude de stabilité à la demande et aux frais de la Région wallonne, moyennant l’accord du gouvernement wallon, et une actualisation par l’Agence wallonne du patrimoine de l’inventaire des façades à conserver compte tenu de leur valeur historique et/ou architecturale. En fonction des résultats de ce double examen, la Région, la Ville et City Mall conviendront d’un processus coordonné de potentielle démolition partielle préservant bon nombre de façades.

Cet accord doit maintenant faire l’objet d’une concertation avec la Ville de Verviers.