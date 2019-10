Prés de Tilff : ce sera le tennis et le padel

La piscine vide et ses toboggans décolorés laisseront la place à des terrains de tennis et de padel. C'est le projet du club de tennis voisin qui a réussi à séduire, face à celui de Benoît Drèze et Laurent Minguet, qui proposaient un complexe touristique et social. L'annonce a été faite ce jeudi soir par le collège au conseil communal. "A l’issue de l’analyse des dossiers de candidatures, le Comité de sélection a décidé à l’unanimité de retenir le projet présenté par Messieurs Simonon et Carlier axé sur le développement d’un pôle d’excellence consacré à la pratique du tennis et du padel au sein d’un centre récréatif de plein air ouvert à tous" explique la bourgmestre Laura Iker.

Les projets avaient été rentrés fin mars. "Notre projet, c’est de créer un nouveau club de tennis et un nouveau club de padel dans la région" nous détaillait Thomas Carlier, un des deux associés du projet vainqueur. "On aurait des padels intérieurs et extérieurs, et idem pour le tennis, donc c’est un club qui pourrait fonctionner toute l’année. On compte aussi faire des bureaux médicaux, magasins et salle de sport dans le -1 du bâtiment. Dans un premier temps, on utilisera la moitié du site et l’autre partie serait un parc avec des terrains de pétanque, des bancs, peut-être un mini-golf. Ca représenterait un investissement d’un million et demi d’euros."

L'ancien complexe, aujourd'hui abandonné, des Prés de Tilff existait depuis les années septante. Lui trouver une nouvelle affectation aura pris presque dix ans. Au moment de rentrer leur projet, les promoteurs espéraient être opérationnels pour le mois de mars 2020.