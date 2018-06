Près de 70.000 logements supplémentaires à répartir en province de Liège d'ici 2040

On estime à 70.000 le nombre de logements supplémentaires à répartir sur le territoire de la province de Liège à l'horizon 2040, dont 15.000 dans le coeur métropolitain (ville de Liège). Il s'agit, selon le schéma provincial de développement territorial, de rencontrer la demande en logements en raison notamment de l'augmentation et du vieillissement de la population, a indiqué mardi Paul-Emile Mottard, co-président de l'ASBL Liège Europe Métropole.

Ce schéma provincial de développement territorial, initié en 2015, est le fruit d'une concertation entre les 84 villes et communes du territoire provincial, les quatre conférences des élus d'arrondissement et la province de Liège. Le schéma se veut un document de référence à mettre en oeuvre à l'horizon 2040, sur base des cinq thématiques ciblées que sont la transition écologique et énergétique, l'urbanisme, l'économie, la mobilité durable et l'offre touristique.

"La province a été découpée en 7 sous-territoires afin d'organiser la réflexion avec les élus et les administrations de ces 7 territoires et ainsi être au plus proche des préoccupations de terrain. Ces territoires sont la vallée mosane, Hesbaye-Condroz, les vallées de l'Ourthe et de l'Amblève, la vallée de la Vesdre, l'Entre Vesdre et Meuse, l'Arc Nord et l'Ardenne", précise Paul-Emile Mottard, ajoutant que des études préalablement réalisées, notamment en matière de mobilité (par exemple la liaison Cerexhe-Heuseux/Beaufays), ont été intégrées dans la réflexion.

Quelques projets phares ont été définis dans chaque territoire. On peut notamment citer La Vesdrienne (voie verte) reliant Chaudfontaine à Raeren, la mise en valeur de la filière économique de la pierre locale dans les vallées de l'Ourthe et de l'Amblève, un master plan dans la vallée mosane (de Huy à Visé) visant à faire émerger des pôles attractifs ou encore la mise en service d'un système de régulation du trafic sur le ring nord (depuis l'échangeur de Flémalle jusqu'à celui de Battice, voire Verviers) identique à celui déjà opérationnel dans le tunnel de Cointe.