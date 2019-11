Près de 400 riverains mobilisés contre un vaste projet immobilier à Cointe

Ils étaient près de 400 riverains ce mardi soir à assister à une réunion publique dans le cadre d'une étude d'incidence sur un projet de "parc habité" -comme l'appelle le promoteur- qui nécessiterait l'abattage de plusieurs centaines d'arbres.

Ce site de 3 hectares aux abords du boulevard Kleyer est fréquenté par de nombreux riverains, c'est même devenu un terrain d'aventure pour les enfants.

La réunion d'hier s'est tenue en présence des promoteurs et de nombreux élus locaux, notamment l'échevine liégeoise en charge du logement et du développement territorial Maggy Yerna (PS) et du conseiller communal d'opposition Quentin le Bussy, de Vert Ardent, qui estime que "cet abattage massif qui concerne certains arbres remarquables va à contre-courant des bonnes pratiques urbanistiques. Je pense qu'il y a une quasi unanimité contre ce projet au niveau des élus liégeois. Le problème, c'est que les autorités communales n'ont toujours pas défini les grandes orientations en matière d'aménagement du territoire, et donc que la ville reste soumise aux propositions -bonnes ou mauvaises- des promoteurs".



Il faut donc s'attendre à une volée de bois vert contre ce projet de "parc habité", sous la forme de réclamations envoyées par ces riverains mécontents au service urbanisme de la ville de Liège, dans le cadre de cette étude d'incidence préalable à une demande de permis.