Près de 1000 tonnes de déchets collectés en un an en amont de centrales hydroélectriques

Les centrales hydroélectriques jouent aussi un rôle en matière de collecte des déchets abandonnés dans la Meuse et ses affluents. C’est ainsi que Luminus a retiré en un an 989 tonnes de déchets divers grâce à des bras de préhension placés en amont de ses centrales. Des déchets qui sont ensuite triés et recyclés, mais qui sont en augmentation de 23 pc par rapport à l’année précédente.