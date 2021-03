Préparez vos nichoirs: ils sont plus que jamais nécessaires pour la protection des oiseaux

Si vous aimez les oiseaux et si vous êtes sensibilisé par la protection de leurs espèces, vous avez sans doute déjà installé un nichoir dans votre jardin ou vous avez l'intention de le faire. Et vous avez bien raison, car les nichoirs sont plus que jamais nécessaires en raison notamment de la diminution des abris naturels. Installer un nichoir favorisera ainsi la nidification et plus généralement protégera la biodiversité.

Les abris naturels en diminution

Pour les oiseaux, les abris naturels se raréfient, à commencer par les haies, en diminution constante. Il y a moins de possibilités aussi dans les nouvelles habitations, comme le souligne Philippe Gason, naturaliste theuxtois: "Le problème des haies est important parce que c'était vraiment le refuge le plus utile et le plus bénéfique pour les oiseaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on déconseille fortement aux gens de tailler leur haie, même de ligustrum, à partir de maintenant. Les matériaux des nouvelles constructions ne permettent plus non plus la nidification des oiseaux. Avant, il y avait toujours un trou dans la sous-toiture, et les oiseaux en profitaient".