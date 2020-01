Préparez vos maillots de bain : samedi et dimanche de la semaine prochaine, la piscine de Jonfosse est gratuite pour son inauguration

Il a fallu presque vingt ans de patience, depuis la fermeture de la Sauvenière, mais à présent, plus que huit fois dormir : l’inauguration de la nouvelle piscine Jonfosse approche. Elle a coûté seize millions, elle espère une fréquentation annuelle de plus de cent cinquante mille nageurs, et, pour son ouverture les samedi 18 et dimanche 19 janvier, les autorités communales ont prévu un accès gratuit, pour tous. Il est peut-être prudent de se renseigner sur les horaires et la longueur des files d’attente.

Le tarif habituel pour l’entrée aux bassins est de 2€50 pour un adulte, et pour une demi-heure aux bains publics, il n’en coûte qu’1€, voire 50 centimes par personne, pour une heure, pour une famille de plus de deux personnes.