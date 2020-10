Premiers résultats des tests salivaires de l'ULiège: 69 cas positifs

On connaît les premiers résultats partiels des tests de screening SARS-CoV-2 qui ont démarré lundi 28 septembre à l'Université de Liège. Ces tests sont réalisés au moyen d'un kit d'auto-prélèvement de salive, une méthode spécifiquement développée par l'ULiège.



Ces premiers résultats dévoilent un taux de positivité de 1,54 %. Sur 4.477 échantillons analysés, 69 se sont révélés positifs. Ils concernent 4 membres du personnel et 65 étudiants. Ces résultats fournissent pour la première fois une photo de la circulation du virus dans une large population testée sans sélection préalable. Pour rappel, la participation est volontaire, anonyme, gratuite et hebdomadaire. On constate un taux plus élevé dans la population étudiante. Ceci indique une circulation du virus qu’il s'agit de contrôler par un strict respect des précautions sanitaires en toutes circonstances.



Ces premiers résultats concernent un nombre limité de tests et devront être complétés dans les prochains jours afin de dresser un tableau plus précis de la situation épidémiologique au sein de l’ULiège.



Les personnes dont les résultats sont positifs doivent respecter une " quarantaine ".



Le recteur Pierre Wolper a adressé ce vendredi 2 octobre ce message aux 25.000 étudiant·e·s et aux 5000 membres du personnel : " Fixons-nous un double objectif pour les jours et les semaines qui viennent : participation accrue aux tests et respect des gestes barrières. Les tests nous informent, mais c’est notre comportement dans et en dehors de l’université qui déterminera l’évolution de l’épidémie et les conditions dans lesquelles nous pourrons vivre cette année académique. "