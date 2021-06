Première élection commune au Barreau de Liège-Huy : Pascal Bertrand est le nouveau Bâtonnier de l’ordre unifié

L’avocat hutois Pascal Bertrand est le nouveau Bâtonnier du Barreau de Liège-Huy.

Il vient d’être élu, pour un mandat d’un an. Il y avait une seule autre candidate, issue elle aussi de la division de Huy : Christine Collignon.

Il s’agissait de la première élection au bâtonnat de l’ordre unifié. L’union des Barreaux de Liège et Huy remonte à neuf mois. Pascal Bertrand s’était fortement engagé en faveur de l’unification : "Durant les années 2016-2018, j’ai déjà exercé la fonction de Bâtonnier, au Barreau de Huy, et je m’étais engagé effectivement dans ce processus de rapprochement des deux Barreaux qui s’est matérialisé au mois de septembre dernier."

Que reste-t-il à accomplir dans cette unification ? "Une partie d’un travail plus administratif d’harmonisation des règlements et des pratiques.", répond le nouveau Bâtonnier, "Et puis, il reste évidemment le plus intéressant, c’est une nouvelle dynamique à intégrer et à faire aboutir. Le Conseil de l’Ordre de cette année s’y est déjà attaché et les choses ont bien progressé, mais il faut que cette dynamique prenne de l’ampleur, de l’épaisseur et du contenu pour que les avocats du Barreau de Liège-Huy adhèrent à ce projet d’unification. C’est ce qui va m’occuper principalement cette année, d’autant que le mandat qui m’est confié est un mandat d’une année, donc il ne faudra pas de retard à l’allumage."