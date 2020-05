Premier jour de reprise: coup de sonde dans trois commerces liégeois

La réouverture des commerces ce lundi n'a pas provoqué de déferlante de clients en région liégeoise. On est loin de la cohue annoncée. Le bilan est même qualifié de "mitigé" dans les magasins après un seul jour de déconfinement.

Au Jour 1 de la reprise des commerces, nous avons décidé d'aller pousser la porte de quelques-uns d'entre-eux pour prendre la température de cette réouverture. Petite visite chez Pax, Pro-Vélo, et dans un magasin de sport de la région verviétoise.

Il faut parfois recadrer les clients

Chez Pax, une librairie bien connue du centre de Liège, le responsable du rayon littérature, Nicolas Javaux, était soulagé de retrouver ses clients. Mais il a constaté que certains ne respectent pas les mesures sanitaires: "Parfois on a eu des moments assez stressants et puis des moments où on a attendu le client. Et il faut parfois pouvoir recadrer un peu. Nous, on conseille fortement aux clients de porter un masque, c'est quand même plus sécurisant pour tout le monde. Et on sent bien que c'est un peu difficile quand on vient poser une question de rester à distance... Dans les files, il faut aussi un peu recadrer".

Concernant le contact avec les livres, des mesures spéciales ont également été prises, comme le souligne Nicolas Javaux: "On demande à chaque client de se désinfecter les mains avant de rentrer dans la librairie, au cas où il toucherait un livre, puis de se redésinfecter les mains en sortant. On laisse les gens consulter les livres, c'est le principe d'une librairie, on ne saurait pas empêcher de regarder avant d'acheter. On est content de revoir les gens, les clients sont aussi contents de nous retrouver, on peut rediscuter, on peut échanger sur les livres, mais en même temps c'est un peu angoissant aussi de voir que ça reprend, mais tout doucement".

On a externalisé une série de services

Le premier jour de déconfinement, nous avons aussi décidé de le passer du côté de la gare des Guillemins, à Liège, chez Pro-vélo, où le responsable, Sébastien Biet, est ravi d'accueillir à nouveau les cyclistes dans la Cité ardente: "On a des demandes qui sont plus importantes qu'avant la pandémie, c'est sûr. Je dirais que quand on ouvrait un lundi, on avait une file de 7 ou 8 personnes qui attendaient au service réparation ou location. Ici, on était à 40-45 personnes qui attendaient".

Des mesures de sécurité ont également été prises afin de limiter le nombre de clients à l'intérieur du magasin: "On a limité drastiquement le nombre de personnes qui peuvent rentrer et on a externalisé une série de services. Tout ce qui est prise de location, retour mécanique ou dépôt de vélo pour une réparation vont se faire à l'extérieur. Du coup, on reste dans une environnement extrêmement aéré avec chaque service qui a sa propre file, avec une distanciation sociale entre les différentes files, et uniquement les personnes qui veulent faire de l'achat d'accessoires ou de vélos rentrent à l'intérieur de l'implantation pour pouvoir être conseillés".

C'était frustrant de voir les gens courir avec des vieilles chaussures

Avec la réouverture des commerces, les magasins de sport font le plein de clients cette semaine. Les boutiques spécialisées dans le jogging par exemple sont prises d'assaut.

Il faut dire que le confinement a encouragé la pratique de la course à pied. Nous avons pu nous en rendre compte dans une enseigne de la région verviétoise: "C'était assez frustrant de voir que la plupart des gens couraient, marchaient pendant le confinement et qu'ils ont fait ça avec leurs vieilles chaussures" nous confie le gérant du magasin. "On a eu beaucoup de coups de téléphone de gens qui s'étaient blessés ou en tout cas qui voulaient plus de confort et qui ont pris rendez-vous pour venir changer leurs chaussures à partir d'aujourd'hui".