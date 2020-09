Premier jour de rentrée scolaire: peu de monde dans les bus ce matin

C'est la rentrée dans les transports en commun aussi. Depuis ce matin, les bus du TEC circulent normalement. Le nombre de passagers n'est plus limité mais le port du masque reste obligatoire pour les plus de 12 ans.

Tout était prévu pour accueillir du monde mais finalement, il n'y avait presque personne. Nous avons suivi la matinée d'un chauffeur de bus.

Comme les enfants, ce 1er septembre, Freddy Filocco, chauffeur de bus au TEC, fait sa rentrée. C'est sa 23ème année et il l'aborde de façon sereine. "Je suis très bien, comme d'habitude, sans aucun stress. Pour moi, il devrait y avoir du monde ce matin mais bon, on verra tout à l'heure".

Et Freddy n'était pas le seul à penser qu'il y aurait du monde. Les Liégeois que nous avons rencontrés s'attendaient aussi à voir des bus bondés et visiblement, cela les effrayait. "Ca me faisait un peu peur par rapport au monde mais là, on est tranquille, on n'a pas à se plaindre" dit une voyageuse. "On ne sait pas trop ce qui allait se passer avec le coronavirus, c'était ça mon inquiétude, qu'il y ait trop de monde dans le bus" dit une autre voyageuse.

Et c'est peut-être cette crainte qui en a découragés beaucoup car ce matin, si vous vouliez une place assise, vous aviez l'embarras du choix. Seuls une vingtaine de jeunes ont pris ce bus et ils semblent rassurés par les mesures imposées par le TEC. "Je sais très bien qu'il fallait porter le masque et garder les distances" dit un jeune. "Ca ne m'inquiétait pas le port du masque, ça ne me dérange pas autant que ça" dit un autre jeune.

Mais il n'empêche que c'était calme ce matin. D'ailleurs, notre chauffeur n'a jamais vu ça un 1er septembre. "J'ai déjà fait trois aller-retour et il y a très peu de monde. Les gens ne sont pas présents, les arrêts sont vides, les bus sont pratiquement vides, pourtant, c'est la ligne 1, c'est une des lignes les plus fréquentées de Liège" explique-t-il.

Cela est peut-être aussi lié au calendrier de la rentrée. Toutes les écoles n'ont pas repris aujourd'hui. Mais une chose est certaine, ce 1er septembre restera gravé dans la mémoire de Freddy. "Je ne suis pas prêt de l'oublier, je vais dire que je me suis même pratiquement embêté!".