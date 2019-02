Premier jeudi gras à Malmedy: les enfants lancent les festivités du Cwarmé

Le Cwarmé, le carnaval malmédien, c'est le 3 mars avec le grand cortège , les masques et les haguettes mais avant cela, c'est la tradition, il y a quatre jeudis gras. Et, ce sont les enfants qui lancent les réjouissances.

De la première à la sixième primaire, ils l'attendent avec impatience ce premier jeudi gras. Avec leurs institutrices ces enfants ont choisi les thèmes. Ici, on est déguisé en artiste, en peintre. "On a fait un travail sur Vasarely, artiste du cubisme, et on a décidé que ce serait aussi le déguisement", explique Madame Pascale. L0, c' est l'océan, la mer et donc des plongeurs qui entourent Madame Véronique: "on a commencé après Noel. Ils sont toujours très exités à l'approche du carnaval. je elur ai explique que c'était leur jour ce premier jeudi gras, c'est important, il y a la tradition, l'histoire derrière tout cela".

A Malmedy, on perpétue la tradition dès le plus jeune âge - © rtbf

Jeudis gras d'échauffement

petits pirates, artistes ou plongeurs étaient au rendez vous - © rtbf

Quelques heures plus tard, les aînés prennent le relais avec la même impatience: "le carnaval , on en parle toute l'année!", explique cette reine vénitienne dont la garde robe regorge de costumes, "parce qu'on change de costume à chaque jeudi gras et il y en a 4".

Cette diplômée, toque sur la tête comme tout son groupe précise "ce costume, il a 25 ans et on se le repasse de mère en fille". Un peu plus loin, les chevaliersde la table ronde imitent les sabots des chevaux avec des noix de coco...Ca fait une dizaine d'années qu'ils font les jeudis gras "on est bercé dedans, je le faisais déjà à l'école", explique ce preu chevalier qui devra ménager sa monture s'il veut tenir 4 jeudis gras et 4 jours de carnaval