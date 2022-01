Pré-alerte de crue en Wallonie : " la responsabilité et les décisions encore et toujours pour les communes", estime Valérie Dejardin (Limbourg)

C’est que la commune de Limbourg, baignée par la Vesdre, a été ravagée par les inondations de juillet dernier et que les séquelles matérielles et sociales y sont toujours bien présentes. La nuit passée à Limbourg, c’était un peu rebelote, fort heureusement dans une mesure hautement moins dramatique puisqu’il ne s’agissait que d’une pré-alerte vu la montée des eaux qui aurait entraîné tout au plus un risque de prairies inondées. Il n’empêche, à Limbourg, il a fallu réagir : "Nous avons mis sur pied une veille pour toute la nuit, explique la Bourgmestre Valérie Dejardin, avec un relais entre la police, les pompiers et les services communaux ; c’est lourd pour une commune de 6000 habitants comme la nôtre ; si à chaque fois qu’il pleut en Belgique, on doit organiser cette procédure, ce ne sera pas possible sur le long terme et de nouveau, on se retrouve avec une situation où la responsabilité et la prise de décision reviennent aux pouvoirs communaux et c’est assez compliqué pour une petite commune."