Pourquoi ne pas télétravailler dans une chambre d’hôtel ?

C’est le concept lancé par le Van der Valk dans ses établissements de Liège et de Verviers. Ce 4 étoiles a aménagé 50 chambres en bord de Meuse et de Vesdre pour accueillir des télétravailleurs en quête de calme.

Une suite habituellement proposée aux alentours des 200 euros et bradée ici 59€. Sont inclus dans le prix le repas en room service et le minibar, du non alcoolisé évidemment. Mais pas question d’y amener sa famille ou ses amis et d’y passer la nuit. C’est bien un lieu de travail, accessible uniquement de 8 à 18h00.

Caroline Pierre, responsable commerciale du Van der Valk explique la plupart des télétravailleurs viennent de sociétés locales. Elle explique que les amateurs du concept viennent de "là où les sociétés ferment parce que le télétravail a été rendu obligatoire. Certaines personnes ne veulent pas rester à la maison parce qu’elles ont du bruit, des enfants ou encore des réunions qui doivent être confidentielles. Alors elles préfèrent venir s’isoler dans une de nos chambres."

Pour cet hôtel, reconvertir des chambres en bureau devrait mettre un peu de beurre dans les épinards. En raison de l’épidémie et des restrictions imposées à l’HORECA, l’établissement n’enregistre que 20 à 30% de taux d’occupation actuellement.