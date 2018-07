Pour les scouts, choisir un lieu de camp ne s'improvise pas

Depuis ce week-end, de nombreux gîtes et prairies voient le retour des camps scouts. Des lieux de camps qu'il n'est pas toujours simple de dénicher.

Kangourou est un des responsables d'une unité scoute de Woluwé dont les louveteaux devraient passer leur camp dans les écoles de Ciplet et de Burdinne. Un endroit qu'il n'a pas été simple de dénicher: "Pour la partie louveteaux, les enfants de 8 à 12 ans, il faut clairement respecter différentes règles beaucoup plus drastiques qui, avec le temps, sont devenues de plus en plus exigeantes. Et alors clairement, les prix. On peut avoir des prix qui peuvent monter jusqu'à 1.500 euros pour une prairie pour deux semaines".

Des règles strictes

Si des endroits de camps sont assez chers, il y a aussi des propriétaires qui font des gestes envers les mouvements de jeunesse: "On peut avoir des personnes qui nous soutiennent et qui prennent vraiment le temps de trouver une solution avec nous, parfois même de façon gracieuse".

Et un endroit de camp, ça se recherche longtemps à l'avance: "Là, je suis déjà en train de faire une présélection pour l'année prochaine" confirme Kangourou.

Pour les propriétaires d'endroits de camps, louer une prairie, ou plus encore dans le cas d'un gîte, ne s'improvise pas. Les communes fixent des règles strictes. Jalhay est une des communes de Wallonie à accueillir le plus de camps. Les règles y sont claires. Michel Parotte, échevin de la jeunesse: "La personne qui a envie d'accueillir des scouts doit introduire une demande ici au collège afin d'avoir une agréation. Et pour les bâtiments, il faut une attestation de pompiers avec quand même des règles très strictes en matière d'électricité, lutte contre l'incendie, etc".

Un "Monsieur Camp"

Au total, à Jalhay, une septantaine de camps s'installeront durant l'été. Des camps qui peuvent aussi compter, dans de nombreuses communes, sur l'aide d'une sorte de médiateur. Monsieur Camp, c'est son appellation officielle. Un rôle qui tient à cœur à Tom Fisher, le Monsieur Camp de la commune de Jalhay: "Mon rôle, c'est d'aller sur le terrain accueillir les scouts afin de leur faire part d'une part du règlement communal et puis leur communiquer quelques petites informations utiles, ou encore sur les conditions qu'il y a en termes de traitement des déchets, de tapage nocturne, etc... de manière à ce que tout se passe bien entre la commune, les riverains et les scouts".

C'est la deuxième année que Tom Fisher remplit ce rôle de Monsieur Camp et, en général, ça se passe très bien: "La communication est bonne et les scouts sont toujours ici pour s'amuser, donc de manière générale, de bonne composition".

Et souvent, les scouts sont attentifs aux remarques qui sont faites: "Je pense qu'ils y sont attentifs parce que je suis la personne qui va établir le lien entre la commune et les scouts mais je suis également soutenu par tout ce qui est services de police et de la DNF si jamais problème il y a, de manière à pouvoir les résoudre dans les meilleures conditions possibles".