Pour les habitats en container pour les sinistrés, il y aura aussi des délais

Des containers de 12 mètres sur 2 mètres 44, cela peut donner un logement avec cuisine, salon, chambre et salle de bains pour deux personnes. Plusieurs containers peuvent aussi être assemblés. Une solution qui paraît crédible pour Grégory Hubert, le gérant de la société C2G Concept, spécialisée dans ce type de transformation à Francorchamps : " Ça nous permet de fabriquer un logement en quelques semaines, et je précise : un logement de qualité parce qu’il faut faire attention à pouvoir reloger les sinistrés dans des conditions plus qu’acceptables ", explique-t-il.

Et puis autre difficulté pour les fournisseurs, cela représente beaucoup d’argent à avancer. Une solution devra être trouvée : " Si vous devez commander 10 containers, vous devez sortir entre 45.000 et 50.000 euros avec la livraison. Et il n’y a encore rien qui est fait. Après ça, il faut commander des châssis et là c’est pareil. Pour les sociétés, ça va être compliqué d’amener cet argent tant qu’on n’a pas de garanties pour le futur ", précise encore Grégory Hubert.

Cette société se dit prête à fournir une trentaine de logements en six mois.