Pour les étudiants sinistrés, la session d'examen est éprouvante

Déjà compliqués psychologiquement pour de nombreux étudiants, les examens le sont encore plus pour ceux victimes des inondations. Entre dégâts psychologiques, environnement non-adéquat et syllabi inondés, passer les examens est loin d’être une mince affaire.

Le 15 juillet dernier, Bérénice, une étudiante d’Angleur, voit la cave et le rez-de-chaussée de sa maison inondés. Un mois plus tard, elle n’a toujours pas récupéré de gaz et l’électricité n’est que partielle. "On a eu 70 cm d’eau au rez-de-chaussée. Il a fallu enlever les tapis de sol et la tapisserie, mais les taches de moisissure sont toujours là. On a de l’électricité à certains endroits, mais à d’autres on doit se contenter de lampes fonctionnant avec des piles. Et pour manger, on n'a qu'un gaz de camping et une casserole".