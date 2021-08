Pour les clubs sportifs sinistrés, c'est la course contre la montre pour trouver des solutions

Suite aux inondations, 185 sites sportifs ont été totalement ou partiellement touchés, selon la Région wallonne. La plupart en province de Liège. Pour tous les clubs concernés, il faut donc réparer, reconstruire, voire déménager.

Et c'est un peu une course contre la montre pour trouver une solution, en particulier dans les 115 sites classés comme inutilisables. C'est le cas du club de football de Goé. La section jeunes a trouvé refuge à Jalhay. Ils pensent y passer toute la saison. Laurent Sarlette, responsable des jeunes du club de Goé: "Pour le moment, nous sommes dans l'incertitude parce qu'on n'a pas encore l'autorisation de pouvoir réintégrer le site. On n'a pas encore non plus la certitude de pouvoir réintégrer le site. Si on reçoit cette confirmation dans les prochains jours, on fera les travaux nécessaires pour le réhabiliter en espérant pouvoir y aller l'année prochaine".

Si cette cohabitation ne pose de problème à aucun des deux clubs, elle pourrait toutefois être menacée par la météo car le gel et la neige l'hiver peuvent durablement abimer les terrains. Or, cette année, les deux terrains de Jalhay vont être foulés par plus de 250 jeunes. Michel Parotte, président du club de Jalhay: "Le problème, c'est qu'on n'a que deux terrains en herbe, ce ne sont pas des synthétiques. Il faudra donc un peu voir les conditions atmosphériques pour voir comment les terrains vont résister au nombre de matchs qui vont être doublés par rapport à l'année passée".

Espérons donc que tous les clubs pourront se recaser quelque part, qu'ils soient de football, de tennis ou encore de basket.