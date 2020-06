Pour le "refurbishment" de l'animalerie Humblet, à Liège, ça se précise

Voici presque quatre ans que les chiens, les chats, les poissons rouges et les perruches ont déserté cet immeuble belle époque que des générations de petits liégeois ont fréquenté comme un jardin zoologique miniature, plus qu’un magasin. Le nouveau propriétaire, depuis le rachat, a peaufiné son projet. Il prévoit à présent une dizaine d’appartements de quatre chambres, aux étages, et au rez-de-chaussée, du commerce. Il a d’abord été question de plusieurs boutiques, mais c’est finalement un seul et unique locataire qui devrait occuper tout le plateau. Un bail est sur le point d’être signé, mais le nom de l’enseigne qui va s’installer reste pour l’instant confidentiel.

A l’arrière, le bâtiment dispose d’une cour ouverte : dans cette partie, ce sont des surfaces de bureaux qui sont prévues. Les entrées des logements et des locaux à usages professionnels sont indépendantes. Le coût de cette rénovation lourde n’a pas été divulgué. Le temps de recevoir les autorisations nécessaires et de mener le chantier à son terme, le "nouveau Humblet" devrait ouvrir à la fin de l’année prochaine.