Pour l'instant installé aux Guillemins, Pro Velo investira bientôt de nouveaux locaux

En novembre prochain, Pro Velo Liège investira ses nouveaux locaux dans l’ancienne armurerie (et ancien garage automobile) de la rue des Bayards. Il s’agit de la première phase du chantier de la Ruche des Bayards, un projet initié en 2016 par la coopérative immobilière "Les Biens Communaux" dont l’objectif est de créer, à des prix accessibles, des espaces de travail pour le monde associatif et les petites structures créatives. Ces nouveaux locaux de l’ASBL Pro Vélo s’ajouteront à ceux, très fréquentés, des Guillemins.

Entre les vélos et les outils, les travailleurs Pro Velo commencent à se sentir à l'étroit aux Guillemins. Les 120 mètres carrés dont dispose l’ASBL pour la réparation et l’entretien des véhicules ne suffisent plus, comme l’explique Sébastien Biet, responsable Pro Vélo Liège : "Nous sommes à cinq équivalents temps-plein de techniciens et on n’a quasiment plus d’espace pour bouger. Puis l'espace n’est pas optimal : on n’a pas de lumière du jour directe, donc ce n’est pas très qualitatif pour notre personnel."

Un atelier quatre fois plus grand

Le nouvel atelier que Pro Vélo investira tout prochainement, au début du mois de novembre, sera quatre fois plus grand. "Au Bayard, on va récupérer 500m² avec des postes de travail éclairés par la lumière du jour et de la place de stockage. Ces 500m² sont répartis sur trois niveaux : une cave, un rez-de-chaussée et une mezzanine. On va enfin avoir une qualité d’espace qui nous permettra de nous améliorer encore sur notre efficacité dans le travail", décrit Sébastien Biet.

Davantage de place pour accueillir, stocker les pièces, ranger et réparer. "On perd pour l’instant énormément de temps à ne pas pouvoir ranger correctement tant les pièces que les vélos. On va gagner à ce niveau-là et surtout sur l’offre qu’on va pouvoir proposer au public parce qu’à partir du printemps, Bayard sera également un lieu de départ et de retour du vélocité, donc le vélo de location long terme de la ville de Liège."

Cet espace supplémentaire sera accessible au public en mars 2022.