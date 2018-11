Pour éviter l'échangeur E40-E42, les camions coupent par Fexhe ; la commune s'impatiente

Trop de camions traversent Fexhe-le-haut-cloche pour éviter l'échangeur de Loncin, trop souvent embouteillé. Pour passer d'une autouroute à l'autre, un projet de contournement routier existe. En l'attendant, les villages de Fexhe subissent les passages de poids-lourds.

"Fexhe est traversée de part en part par des camions des camions et des transporteurs internationaux" explique l'échevine des travaux Carole Nachtergaele. "Nos rues ne sont pas faites pour ce charroi-là. Les maisons tremblent. Les gens constatent des fissures. Donc on a mis des chicanes dans certaines rues. On a aussi interdit certaines voiries aux plus de 7,5 tonnes. La police sévit de temps en temps, mais ils ne peuvent pas être là vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Le premier contournement qui doit empêcher les camions de traverser nos villages n'est pas terminé. Nos voiries se détruisent peu à peu. Et on aimerait bien avoir une aide de la Région pour refaire ces voiries-là."