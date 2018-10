Portrait de la nouvelle bourgmestre de Plombières, Marie Stassen

La nouvelle bourgmestre de Plombières, Marie Stassen, est aussi à 31 ans la plus jeune bourgmestre de la province de Liège. Une fonction qu'elle aurait bien pu ne pas occuper puisqu'il y a quelques mois, elle pensait bien ne pas se représenter. Portrait.

Quand on l'appelle Madame la Bourgmestre, Marie Stassen semble encore un peu gênée. Pourtant, la jeune femme est habituée à évoluer en société : " Je suis enseignante à Theux et je me suis toujours engagée dans des projets citoyens. C’est ça qui m’a donné le goût aussi pour la politique. A force de parler avec les élèves, de leur faire développer l’esprit critique, je me suis dit à un moment donné qu’il était temps que je m’engage aussi personnellement. Sinon, j’ai été beaucoup dans l’associatif : j’ai été présidente pendant cinq ans d’un mouvement de jeunesse de 200 enfants, ça m’a donné aussi une certaine habitude de gestion. Je participe aussi à la vie musicale de la région : je suis dans plusieurs harmonies, je joue d’un instrument et je chante dans un groupe local de Plombières. Voilà un peu ma vie ", précise la nouvelle bourgmestre.

Professeur de langue germanique, cette maman d'une petite fille de deux ans compte bien alléger son temps de travail d'au moins un mi-temps, pour se consacrer au maximum à sa commune. Et celle qui n'est pas du tout une geek compte bien se moderniser pour être plus joignable : " Ça ne me fait pas peur mais il y a des choses que je vais devoir aménager parce qu’il faut savoir qu’il n’y a pas beaucoup de réseau dans ma rue, donc on est en train d’essayer d’avoir un téléphone fixe. J’avais aussi promis qu’au soir du 14 octobre, si l’OCP (son parti) gagnait, je m’achèterais un téléphone autre qu’un vieux téléphone d’il y a 11 ans, le mien. Donc j’avance au niveau technologique aussi pour être plus joignable ".

Musicienne jouant de la flûte et du hautbois, c'est elle qui désormais à Plombières donnera le la.