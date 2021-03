Port du masque obligatoire en 5e et 6e primaires dès demain: "On le met déjà pour s'habituer"

Dans la gestion de la crise du coronavirus, des mesures supplémentaires touchent l'enseignement. Parmi celles-ci, le port du masque qui sera rendu obligatoire en 5e et 6e année primaire dès ce mercredi 24 mars.

A lire aussi: Coronavirus en Belgique : le ras-le-bol des enseignants face aux nouvelles mesures dans les écoles

A l'école Don Bosco à Liège, plusieurs enfants le portaient déjà en ce début de semaine. "On sait qu'on devra le mettre mercredi, il sera obligatoire, et comme ça, on ne va pas avoir chaud direct et on sera déjà un peu habitué" explique Aurélien, 11 ans.

Je le mets pour m'habituer et aussi parce que j'ai peur, mes parents sont à risque

Et ce jeune élève n'est pas le seul à déjà porter un masque en classe. La plupart de ses camarades de sixième année le portent également depuis ce lundi. Bien sagement. "Même si on est des enfants, le virus se transmet. Et grâce au masque, il se transmettra beaucoup moins". "Moi je le mets surtout pour m'habituer, et aussi parce que j'ai un peu peur, j'ai des parents à risque".

Des parents mitigés

Du côté des parents, précisément, si certains disent comprendre cette mesure, d'autres l'accueillent beaucoup plus tièdement: "Comme nous, les adultes, dans le milieu du travail ou dans la vie de tous les jours, nos enfants, en tout cas à partir d'un certain âge quand même, rentrent dans un certain mécanisme de protection de l'ensemble de la population. Et je pense que c'est important de les faire participer". "Dans la situation actuelle, en tant qu'adultes, nous n'avons pas à faire porter certaines responsabilités sur les enfants". "J'ai l'impression qu'on découvre qu'il y a des possibilités que le virus se transmette via le milieu scolaire. Je trouve que pointer du doigt les 5e et 6e primaires en disant qu'on va régler une partie du problème... je ne suis pas pour".

Cette mesure sera effective dès ce mercredi 24 mars jusqu’au 2 avril, avant le début des vacances de Pâques.