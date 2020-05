Port du masque obligatoire dans tous les commerces de Pepinster

Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster, a pris lundi une ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque dans tous les commerces de sa commune mais également dans les locaux de l'administration communale accessibles au public ainsi que dans les locaux publics des personnes exerçant des professions libérales sur le territoire de la commune. Le port du masque sera également obligatoire dans les files d'attente formées à l'entrée des lieux susvisés sous peine d'une amende administrative de 250 euros.

Ces mesures, qui concernent toutes les personnes de plus de 12 ans, entrent en vigueur dès ce 12 mai et seront d'application jusqu'au 30 juin prochain. Le bourgmestre de Pepinster a pris cette décision afin d'assurer la sécurité de ses concitoyens, lesquels ont reçu fin avril un masque leur permettant de se protéger contre le Covid-19.Le bourgmestre estime dans son ordonnance qu'il s'agit de la protection la plus efficace, d'autant qu'elle est fortement recommandée par le conseil national de sécurité, pour éviter la propagation du virus. Il considère que dans certains lieux publics les règles de distanciation sociale, autre geste barrière, ne pourront être appliquées. Cette mesure devra aussi être mise en œuvre par le personnel qui est susceptible d'être, de près ou de loin, en contact avec la clientèle. Les magasins devront également apposer une signalétique claire concernant le port obligatoire du masque.