Port du masque dans les cinémas : une règle difficile à faire respecter

Dans les cinémas, on a le droit d’enlever son masque le temps de manger son pop-corn et de boire son soda. Et aussi l’obligation de le remettre dès qu’on a fini ses consommations. Mais il semblerait que de nombreux clients ne respectent pas la règle. "Les gens arrivent dans la salle et enlèvent leur masque dès qu’ils sont assis. Et ils ne le remettent que quand la séance est terminée", expose une dame à la sortie du Kinepolis de Liège. Des propos confirmés par une autre cliente : "Les gens mangent et ils ne remettent pas leur masque une fois qu’ils ont terminé."

Mais pour les établissements, il est très difficile de faire respecter cette règle. "Il est impossible d’aller nous promener entre les sièges, lors de chaque séance, pour vérifier que les spectateurs ont bien remis leur masque quand ils ont fini de manger", commente Mohamed Chfalmi, directeur du Kinepolis de Liège. Et ce n’est pourtant pas faute de sensibiliser les clients. "La communication est très claire : les différentes règles sont expliquées sur le site internet. On a mis en place une communication visuelle tout au long du cheminement vers les salles. Et les mesures sont encore rappelées avant le film."

J’imagine mal les serveurs demander aux clients de remettre leur masque entre le plat et le dessert.

Et pour prendre le problème à la racine, pourquoi ne pas tout simplement interdire les consommations dans les salles ? "Consommer pendant les films, ça fait partie de notre conception de l’expérience cinématographique. Et puis, je ne pense pas que nous soyons plus à risque qu’un restaurant. J’imagine d’ailleurs assez mal les serveurs demander aux clients de remettre leur masque entre l’entrée et le plat", conclut Mohamed Chfalmi.