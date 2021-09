PopKatari, autre visage de l’évènementiel liégeois

Depuis 2008, Hadrien Panelli manœuvre PopKatari, un collectif qui organise de nombreux concerts annuels sur Liège. "Avec Victor, on voulait laisser une trace sur Internet. PopKatari était d’abord un nom de label puis, ça constituait une bande d’amis. On s’est servi de ce nom pour tout. Victor est dans le cinéma, Quentin est peintre et Guillaume est graphiste. Par extension, c’est devenu un collectif qui gère des concerts", avoue le jeune mélomane.

L’évènementiel redémarre de plus belle à Liège. De nombreux artistes ont déjà pu retourner sur scène lors de la réouverture de La Zone (3 et 4 septembre). Du côté des organisateurs, une ASBL bouillonne et souhaite préparer une programmation riche en concerts : PopKatari.

Hadrien Panelli, organisateur de concerts mais aussi batteur de Down to Dust. © Bruno Caruana

11 ans plus tard, l'organisateur vit sa meilleure année en termes d'activités culturelles : jouir d'une carte blanche aux Ardentes, inviter 2 groupes américains au Festival d'Houtain et accueillir Amenra à La Zone. Son projet signe dès lors plus d'un concert par mois.

L'humble ambition

PopKatari ne souhaite pas profiter d'un quelconque succès hors-norme. La structure propose des spectacles éclectiques pour les plus curieux. Son but est bel et bien de rester sur le territoire liégeois. Hadrien Panelli exprime son principal désir : "On aimerait aider des musiciens hyper talentueux, inscrits dans un créneau où il n'y a pas d'argent. Lorsque tu comprends comment le circuit fonctionne en tant que bénévole, c'est plus facile de s'entraider".

Ce 8 octobre, ce ne sont pas des groupes qui joueront à La Zone, mais bien deux humoristes qui seront conviés par l'association. Pour assister aux spectacles d'Alex Meuris et d'Alexis Le Rossignol, vous pouvez déjà réserver vos places.