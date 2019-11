Pont de Tilff : la faillite d'un sous-traitant risque de retarder le chantier

C'est une fameuse tuile pour le futur pont de Tilff. Un des principaux sous-traitant du chantier de construction vient de tomber en faillite. Cela risque de retarder de plusieurs mois la fin des travaux, indiquaient ce matin nos confrères de Sudpresse et de La Libre Belgique.

Tout semblait pourtant sur les rails et le chantier devait se terminer fin de l'année prochaine. Et puis patatra ! C'est la faillite pour un des sous-traitant espagnol de l'entreprise Bam-Galère, chargée de la construction de ce pont-passerelle au dessus de l'Ourthe et des voies de chemins de fer. Et le rôle de ce sous-traitant, c'est la fabrication des éléments de la structure métallique du pont, autrement dit un maillon indispensable.

Une réunion de crise sera organisée la semaine prochaine. Les prévisions d'un chantier d'une durée de deux ans et demi pourraient bien ne pas être respectées.