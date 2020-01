Polleur: la première phase des travaux est terminée

Il aura fallu 3 ans pour que la première phase des travaux s’achève à Polleur. Depuis fin 2016, le petit village est en chantier. Un chantier qui a duré bien plus longtemps que prévu. Plusieurs problèmes ont ralenti l'avancée des travaux, au grand dam des riverains.

Mais voilà, c'est enfin fini. La première phase est terminée. La boue, les trous et la caillasse ont disparu. A la place, une belle route lisse et un trottoir bien large. Pour une partie du village, les travaux sont donc terminés. Et les Pollinois concernés sont soulagés. Deux d'entre eux témoignent: "Soulagés parce qu'on a déjà beaucoup moins de crasse à l'intérieur de la maison, bien que le sable est encore présent. Mais on n'a plus la terre, on n'a plus les trous... C'est beaucoup plus joli. Je pense que ce sera bien quand ce sera terminé". "On a déjà moins de boue, moins de poussière, c'est génial, au moins ici. Je sais que ça va recommencer de l'autre côté, mais bon...".

Place aux phases 2 et 3

Car les travaux ne sont pas terminés. Place aux phase 2 et 3. Maintenant, c'est une autre partie du village qui va être en chantier. Et certains riverains espèrent ne pas vivre le même calvaire que leurs voisins: "J'espère tout simplement que la phase suivante prendra un petit peu moins de temps que la première" confie l'un d'eux. D'autres, comme Vincent, préfèrent voir le côté positif: "Il faut prendre son mal en patience. C'est un mal pour un bien. Je vais ouvrir ici une petite taverne conviviale pour la petite restauration dans un village qui va être, je pense, -après les transformations des routes et des trottoirs-, superbe, avec sa petite fontaine".

Mais pour cela, il faudra encore attendre un peu. La fin du chantier est prévue pour l'an prochain.

Notez que tous les détails de ce chantier sont disponibles sur le site internet de la commune de Theux.