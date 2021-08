Politique de la chaise vide pour la majorité spadoise dans le dossier Mambaye

Agrandir un village de vacances et y adjoindre un lotissement d’habitations, le tout pour un total de 900 personnes, c’est le projet en discussion à Spa. Un projet qui devrait s’implanter dans un espace très vert, le domaine de Mambaye et le parc de Hoctaisart. Mais ce projet suscite une opposition qui dépasse le seul cadre de ses riverains.

L’opposition Alternative Plus avait donc convoqué un conseil communal hier soir afin de proposer la tenue d’une consultation populaire sur le sujet. Mais la majorité ne s’y est pas présentée. Le conseil n’a donc pas pu se tenir et la décision n’a donc pas été prise.

Une cinquantaine de personnes attendaient la tenue de ce conseil communal. Des opposants au projet, favorables à la proposition du groupe Alternative Plus : " C’était la demande d’une consultation populaire, qu’on demande l’avis des citoyens pour savoir ce qu’ils pensent d’un projet comme celui-ci. Si on est à l’Unesco aujourd’hui, c’est grâce aux citoyens, et aujourd’hui on ne les écoute pas. C’est un scandale ", estime Paul Mordant, conseiller communal.