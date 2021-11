PolitiK: les premières Rencontres Internationales du Film Politique

"Nous souhaitons donner la parole aux citoyens sur différentes thématiques" explique celui qui est à la fois l’initiateur et le président de ce nouveau rendez-vous, l’ancien député provincial Paul-Emile Mottard " à l’occasion de grands débats, ils pourront prendre la parole sur des sujets sensibles tels que le dérèglement climatique et les enjeux écologiques, le pouvoir et les femmes mais aussi la nuance dans la démocratie à l’heure des réseaux sociaux".

Le dernier livre d’Edwy Plenel, patron de Mediapart, coécrit avec le cinéaste Costa-Gavras, l’affirme : Tous les films sont politiques. " C’est vrai que les séries Netflix que l’on diffuse ces dernières années créent une confusion des genres" explique Philippe Reynaert, directeur artistique de ces premières Rencontres Internationales du Film Politique "un bon exemple c’est le phénomène de La Casa de papel, avec cette bande de malfaiteurs qui adoptent tous les critères habituels de la gauche révolutionnaire et qui montre bien que, même quand la politique n’est pas le sujet principal d’un film ou d’une série, elle est quand même très présente".

Philippe Reynaert tient lui aussi à souligner la notion de rencontres. " On ne souhaitait pas créer un nouveau festival et mettre des films en compétition et donc, on s’est offert le luxe aussi d’aller chercher des films plus anciens qui sont encore très pertinents. C’est le cas de l’Exercice de l’Etat de Pierre Schoeller avec Olivier Gourmet dans le rôle principal qui joue un Ministre des transports français. Si on devait n’avoir qu’un film pour incarner le film politique, à mes yeux c’est celui-là".

Cette première édition de PolitiK s’ouvrira avec "l’Ennemi", le nouveau film de Stephan Streker inspiré de l’affaire Wesphael tandis que la soirée de clôture mettra à l’honneur le cinéaste liégeois Thierry Michel : "La Wallonie de Thierry Michel, 50 ans de cinéma politique".