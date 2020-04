Police de Liège : déconfinement trop rapide selon le syndicat SNPS

Coup de gueule du syndicat policier SNPS. Certaines zones de police, comme celle de Liège, comptent reprendre un rythme de travail presque normal dès ce lundi 4 mai. Pour le syndicat, reprendre avant le 11 est imprudent.

La police de Liège reprend le collier

A la police de Liège, ceux qui ne travaillaient plus au bureau vont commencer à revenir. "Depuis le début du confinement" explique le porte-parole Benoît Ferrière, "le travail de la police a toujours été effectué à 70%. Avec une capacité opérationnelle renforcée. Ca veut dire que l'essentiel des personnes qui travaillaient étaient sur le terrain, notamment pour contrôler le respect des règles de confinement."

Quelques employés avaient continué à travailler dans les bureaux, mais une partie des agents étaient soit en télétravail, soit en congé pour préserver les équipes. A partir de lundi 4 mai, à la police de Liège, "Notre engagement ne se limitera plus aux seules missions essentielles". "On parle bien d'une reprise ce lundi" poursuit Benoît Ferrière, "parce que nous avons d'une part la reprise de l'activité judiciaire et de l'autre, celle des domiciliations à la Ville de Liège."

Imprudent selon le SNPS

Pour une part des travailleurs, c'est trop vite. C'est aussi ce que pense Thierry Belin pour le syndicat SNPS. "Recommencer dès lundi, c'est de la folie. Parce que rien n'est prêt."

Il y aura pourtant des mesures de protection. Dans les bureaux à plus d'une personne, il faudra un masque. "Nous avons aussi disposé des distributeurs de gel hydroalcoolique près des photocopieuses et des machines a café. Quand on sera dans un bureau à plus d'une personne, le masque sera obligatoire." La zone a aussi fait poser des plexis dans les bureaux.

Pour le syndicat, ça ne suffit pas. "Nous demandons le report de la reprise au 11 mai, avec les missions prioritaires d'abord et d'ici là, qu'on prépare clairement, précisément, avec l'aide des services de prévention et de protection du travail pour que tous les policiers reprennent dans les meilleurs conditions possibles."

La police de Liège reste sur sa position : "l'activité économique va reprendre le 11. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le 11 pour commencer à nous réorganiser." Tout ne reprendra pas immédiatement à 100%. Il n'y aura toujours que deux points d'accueil ouverts au public sur six : Natalis et le commissariat Wallonie-Liège-centre.

En ordre dispersé

La reprise va se faire en ordre dispersé. La zone de police SECOVA, elle, semble se donner un peu plus de temps pour rétablir un ordre de marche normal. "Ce lundi 4 mai, il n'y a pas grand-chose qui change" nous explique le commissaire divisionnaire Vincent Braye. "On ne va pas recommencer au rythme d'avant la pandémie. Le personnel qui a été mis en télétravail va continuer en télétravail, on va continuer d'éviter les contacts entre collègues, l'accueil va toujours se poursuivre sur rendez-vous exclusivement.

On avait mis toute une série de missions en veilleuse, mais nous allons essayer de résorber tout doucement une série de missions comme les inscriptions de domicile, mais en demandant au personnel de continuer à prendre un maximum de précautions."

La zone de Liège a sans doute ses raisons d'agir comme elle l'a décidé commente le patron de la zone SECOVA : "en zone urbaine, il est probablement plus difficile de faire respecter les mesures de confinement". Le commissaire divisionnaire attend aussi les directives du fédéral sur la manière d'organiser le déconfinement.