Poires : la cueillette commence plus tôt cette année

Les premières récoltes de poires ont déjà commencé. Habituellement, la cueillette a lieu début septembre. Dans certains vergers, les fruits pouvaient être cueillis dès la mi-août. Chez Philippe Hustin à Glons, les poires sont prêtes : “Au fur et à mesure des années, la date de récolte avance à cause du réchauffement climatique. Ici on est une bonne dizaine de jours en avance.”

La faute à la sécheresse

La responsable ? La sécheresse. “Les vergers ont souffert, la chaleur a occasionné des dégâts aux feuillages et cela se répercute sur les fruits qui ne sont plus alimentés”, explique Philippe Hustin. Il prévoit une perte de 20% de rendement : le calibre de ses poires en a pris un coup. “Les fruits sont plus petits mais ils sont très bons à manger : la quantité de sucre dedans est là, même plus élevée qu’une année ordinaire grâce au degré d’ensoleillement”, rassure le fruiticulteur. Des poires bien sucrées donc, mais légèrement plus sèches.

Un point d'interrogation persiste pour le producteur : la conservation des fruits. “Il y a peut-être un risque de conservation. La grosse majorité de nos récoltes vont dans des frigos. Mais on ne sait pas comment les fruits vont réagir à cause de la sécheresse et du manque d’eau qu’il y a eu dans le sol”. Il espère qu’ils tiendront le coup jusqu’au mois de mai.

Pour le consommateur, pas d’impact sur le prix

Le consommateur final ne paiera pas ses fruits plus chers selon Philippe Hustin. “Au contraire de l’année dernière où on avait vécu le gel... Cette année, le nombre de fruits sera quand même là. Donc le consommateur devra retrouver un prix normal pour les pommes et les poires.”

A savoir que la récolte des pommes, elle aussi, aura lieu une quinzaine de jours plus tôt.