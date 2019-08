"Poésie de la rue" un recueil né de la rencontre entre une SDF et un étudiant verviétois

Elle s’appelle Brigitte Janssen, elle est SDF depuis le mois d’octobre 2018. Lui, s’appelle Zakaria Bouzendaga, il est étudiant en mathématiques à la Haute Ecole de la Ville de Liège.

Ces deux personnes se rencontrent à la gare des Guillemins où Brigitte a élu domicile au pied d’un escalator situé dans la galerie commerçante. Zakaria va tout de suite remarquer que Brigitte a un livre à la main et, féru de littérature, il va entamer une conversation avec elle.

"Je venais de terminer mes cours et mon train était en retard. J’ai remarqué que Brigitte lisait un livre, explique Zakaria. Ce livre racontait l’histoire du Saint Suaire de Turin et comme je suis né dans cette ville cela m’a intrigué. J’ai entamé une conversation avec elle et au fur et à mesure, j’ai découvert qu’elle écrivait des poèmes. À partir de ce moment, j’ai eu l’idée de faire éditer ses écrits".

" Poésie de la rue "

Le recueil de poèmes écrit par Brigitte porte bien son nom. Elle a voulu décrire son quotidien et elle utilise la poésie pour suggérer une certaine violence sans citer de nom, ni de genre.

Brigitte Janssen : "J’écris ce que je ressens à des moments précis. Mais je ne veux pas faire souffrir les gens autour de moi. Donc, je préfère utiliser des symboles. Si on fait, par exemple, sortir un SDF de la gare par temps de canicule, je ne l’écrirais pas tel quel. J’emploierai des symboles pour exprimer cette violence au quotidien. Mes poèmes traduisent mes émotions et, en quelque sorte, ma propre chair".

La détermination de Zakaria et ses amis

Aujourd’hui, Zakaria a trouvé une maison d’édition pour publier le recueil de poèmes de Brigitte. Pour y arriver il a pu compter sur lui-même et sur ses amis étudiants.

Zakaria: "Mon idée était d’attirer l’attention d’un futur éditeur. J’ai demandé à un ami de me filmer pendant que je m’entretenais avec Brigitte dans la gare des Guillemins. Ensuite, j’ai envoyé cet entretien à une cinquantaine d’éditeurs. Au bout d’un moment, un éditeur a répondu favorablement et c’était suffisant".

J’ai travaillé avec l’éditeur mais aussi avec des amis pour faire la promotion du livre, pour réaliser la photo qui apparaît sur la page de couverture mais également pour distribuer le recueil dans les librairies qui désirent le mettre en vente.

Le recueil de Brigitte Janssen "Poésie de la rue" est édité chez Stellamaris.

Si vous désirez soutenir Brigitte et Zakaria ou si vous connaissez des libraires susceptibles d’être intéressés par son recueil rendez-vous sur la page FB de Brigitte Janssen