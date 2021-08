Plusieurs milliers de containers à puce déjà remplacés après les inondations

Parmi les objets qui ont été emportés par le courant lors des inondations de la mi-juillet, il y a les conteneurs à puce des habitations. Des conteneurs qui sont progressivement remplacés par l’intercommunale Intradel. Un processus qui prendra aussi du temps. En attendant le remplacement, des communes autorisent l’utilisation de sacs-poubelles classiques mais attention, dès l’obtention d’un nouveau conteneur, le sac n’est plus autorisé.

Plusieurs milliers de conteneurs ont déjà été remplacés : " A ce stade-ci on a déjà remplacé plus de 3000 containers. Les demandes continuent d’arriver et en termes de stock on va pouvoir répondre de manière assez simple à cette demande, même s’il y a toujours un peu de délais. Le remplacement est de toute façon gratuit, comme un remplacement lorsqu’un container est cassé en période hors inondations. Il est compliqué de prévoir combien il faudra en remplacer. Au départ, il y a un mois, on pensait que la demande allait être beaucoup plus forte, mais c’est clair aussi qu’on est tout à fait conscient du fait que certaines demandes n’arriveront que plus tard. Cinq, six mois, voire un an, dans la mesure où il y a des personnes qui ont été très fortement touchées par les inondations et dont les maisons sont pour l’instant inhabitables. La première préoccupation pour les propriétaires n’est évidemment pas de les habiter, et encore moins de remplacer leur container puisqu’ils n’y vivent plus de toute façon ", détaille Jean-Jacques De Paoli, porte-parole d’Intradel.

Un container à remplacer suite aux inondations peut l’être sur simple demande par téléphone ou mail auprès d’Intradel.