Plus difficile de fonctionner pour l'hélico médicalisé de Bra avec le Covid-19

Les hôpitaux ne manquent pas de travail en ce moment, les ambulanciers non plus. Et puis il y a le centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne dont l’hélicoptère ne sert désormais pratiquement plus qu’au transport de personnes atteintes du covid-19. Mais pour cette asbl. Un autre problème se pose : avec le confinement, plus aucune activité de soutien financier n’est organisée. Alors comment l’asbl vit-elle au quotidien ?

" Quasiment toutes nos interventions sont pour des patients qui sons suspects d’être contaminés. On prend donc des précautions en désinfectant l’hélicoptère, comme pour une ambulance. On fait d’abord du nettoyage classique du sol et du brancard avec une solution désinfectante. On nettoie tout ce qui a été touché par le patient. On a retiré le matériel qui n’était pas utile, pour diminuer la charge de travail en termes de désinfection, et on a aussi protégé tout le matériel avec un film alimentaire ", explique Olivier Pirotte, coordinateur opérationnel du centre.

Avec le confinement, les activités organisées dans de multiples endroits des provinces de Liège et de Luxembourg afin d’apporter un soutien financier au Centre médical héliporté ne sont plus autorisées. D’où un manque financier pour l’asbl : " L’asbl vit du soutien populaire et effectivement c’est une rentrée financière qui n’a pas lieu. Je pense qu’on est dans une situation qui n’est pas problématique à tenir un peu de temps mais il ne faudrait effectivement pas que ça dure trop longtemps ", souligne Olivier Pirotte.