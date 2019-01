Plus de mille répondants à l'enquête sur le plan urbain de mobilité

Plus de mille répondants pour le projet urbain de mobilité liégeois. L'enquête publique s'est terminée ce lundi. Il s'agissait de savoir si le public approuvait, ou pas, les grandes orientations imaginées pour la mobilité autour de Liège d'ici à 2030. Avec ses 138 pages de schémas, de tableaux et de cartes, le document n'est pas facile à aborder. Et pourtant, plusieurs centaines de citoyens l'ont téléchargé, l'ont lu, l'ont critiqué, ont écrit ce qu'ils en pensaient.

Un document complexe qui doit guider les projets 'mobilité' jusqu'à l'horizon 2030

Alors, que contient-il ce P.U.M. ? Des projets sur ce que doit devenir la mobilité dans l'arrondissement de Liège. Prenons des exemples. Diminuer les embouteillages à l'heure de pointe serait possible. Il suffirait que les écoles et les administrations s'accordent pour que tout le monde n'arrive pas ou ne reparte pas en même temps. Autre exemple : il faudrait créer autour de Liège de nouvelles lignes de bus en rocade Flémalle-Bierset-Ans, Ans-Rocourt-Milmort, Verviers-Barchon-Visé. Ou encore : ajouter une bande sur les autoroutes. La liaison Cerexhe-heuseux-Beaufays reste à l'étude.

Après l'avis des citoyens, ce sont les communes qui doivent approuver le plan. Ensuite, le document sera adopté par la région. Et il deviendra le plan stratégique indicatif, qui guidera tous les projets relatifs à la mobilité dans l'arrondissement de Liège jusqu'à l'horizon 2030.