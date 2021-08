Plus de la moitié des employés du magazine Télépro licenciés: "Nous ne nous attendions pas à cette violence"

C'est un scénario catastrophe pour l'hebdomadaire TV Télépro, le 2ème le plus lu en Belgique francophone avec un tirage de 115 000 exemplaires. Au total, 19 des 32 employés viennent d'être licenciés sur le champ par l'éditeur Roularta, un éditeur qui compte 1200 emplois avec des titres comme Le Vif, Flair, Gaël. C'est une information dévoilée par le journal La Meuse.

Tous les services sont supprimés: marketing, comptabilité, service clientèle, sauf la rédaction qui est maintenue en région verviétoise, où cet hebdo Télé a été créé il y a près de 70 ans, en 1954.

Ce qui choque, c'est la violence avec laquelle ça se passe

Et la méthode employée pour annoncer la nouvelle choque, comme le confie le délégué syndical CNE Eric Doignée: "On savait que des pertes d'emplois allaient se passer. Par contre, ce que nous ignorions, et ce à quoi nous ne nous attendions absolument pas, c'est évidemment la violence avec laquelle ça se passe, de manière aussi subite. Nous savons évidemment que nous sommes dans le cadre d'une multinationale cotée en bourse, et dont l'objectif n'est pas de gagner beaucoup d'argent mais de gagner encore plus d'argent, mais c'est toujours sur la forme évidemment. Un manager flamand de chez Roularta s'est installé dans le bureau, il avait un texte tout préparé. Il n'y a pas eu un mot de reconnaissance envers les 20 employés et les dizaines d'années passées au sein du titre. Directement, il a dit : 'Nous avons analysé les compétences de Télépro et de Roularta, nous nous apercevons que nos compétences sont meilleures que les vôtres, dès lors nous n'avons plus besoin de vos services'. C'est extrêmement violent évidemment".

Les préavis ont déjà été envoyés. Il n'est pas exclu que ce dossier se retrouve devant le tribunal du travail si le caractère collectif de ces licenciements n'est pas reconnu et que des indemnités suffisantes ne sont pas versées.