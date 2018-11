Plus de commissariat ouvert 24h sur 24 pour la police hutoise

L'hôtel de police de Huy n'est désormais plus accessible 24h sur 24. Il s'agit d'un test afin d'accroitre la présence policière sur le terrain et si le test est concluant, le nouveau mode de fonctionnement deviendra définitif à partir du 7 janvier.

Alors très concrètement, comment est-ce que cela va se passer pour entrer en contact avec la police de Huy ? " L’hôtel de police sera accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h, le jeudi jusque 19h et le samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h. La capacité ainsi récupérée permettra d’augmenter la présence policière sur le terrain et de renforcer l’équipe des agents de quartier ", précise Christophe Romboux, chef de corps de la police hutoise.

En dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de police, le service 101 sera tout de même joignable depuis ce bâtiment : " Des travaux sont en cours pour installer en façade du commissariat un bouton d’accueil au moyen d’un haut-parleur permettant d’être en liaison téléphonique avec un opérateur du CIC (101) de Liège ".

Les Hutois vont aussi devoir s’habituer à un changement. Jusqu’à présent, ils disposaient d’un numéro local pour joindre les urgences, un numéro à désormais oublier pour ce type d’appel : " le 085 / 270.900 doit être abandonné en tant que ligne d’urgence. Celle-ci doit vraiment être le 101 dorénavant ", explique le commissaire divisionnaire.