Plus de 6 millions d'investissement pour la Maison Erasmus de Seraing

La Maison Erasmus, qui accueillera dès septembre prochain 35 étudiants de 14 nationalités différentes, a été inaugurée vendredi en présence des autorités provinciales liégeoises. La restauration de cet édifice, situé à Seraing et qui abritait par le passé l'hôtel de Ville de Jemeppe, a nécessité un budget global de 6,341 millions d'euros.

Outre les 31 chambres aménagées, le bâtiment, acquis au prix d'un million d'euros par la Province de Liège, accueillera, sur les 1.800 mètres carrés du rez-de-chaussée et du premier étage, les bureaux administratifs de la Haute Ecole de la Province de Liège.

Aux étages, les étudiants disposeront de 26 chambres individuelles de 16 mètres carrés, de 4 chambres doubles de 23 mètres carrés et d'une chambre pour personnes à mobilité réduite (PMR) de 22 mètres carrés.

Les deuxième et troisième étages seront équipés d'une cuisine collective. Un réfectoire commun ainsi qu'une salle de détente seront proposés aux étudiants au quatrième étage lequel donnera accès à la terrasse végétalisée, exemple de réinsertion de biodiversité en centre-ville.

"Diverses espèces de fruits et de légumes y ont été plantées dans le but d'étudier la pratique des potagers urbains et leur conditions de culture très spécifiques. Ce projet transversal constituera un laboratoire à ciel ouvert sur lequel travailleront les services agricoles, l'enseignement agronomique de la Reid et le laboratoire provincial", a insisté André Denis, député permanent en charge des travaux et de l'agriculture.

La Maison Erasmus affiche déjà complet. Chaque étudiant payera mensuellement 275 euros à partir du deuxième mois d'occupation, le droit d'entrée étant fixé à 496 euros en chambre simple et 395 euros en chambre double.