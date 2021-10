Plus de 550 archives volées remises à la France

Les archives de l'État ont remis mardi, à Liège, plus de 550 documents volés par une bande organisée à la France. "Un moment très émouvant", a commenté l'ambassadrice de l'Hexagone en Belgique, Hélène Farnaud-Defromont, en recevant ces archives, qui contiennent notamment une lettre de Louis XIII datant de 1628.

Après 25 ans d'enquête et de procédure judiciaire à rallonge, la dernière tranche de plus de deux tonnes de documents dérobés et retrouvés en 2001 chez le voleur et ses receleurs a été rendue à la France. Ces archives publiques avaient été volées entre 1980 et 2001, période durant laquelle des dépôts d'archives en Belgique et dans l'Hexagone ont été visités.

Depuis le début des années 2000, le travail est fastidieux pour identifier et restituer ces archives. Le processus a été long, notamment parce que les procédures judiciaires ont retardé le travail des archivistes. Certains documents ont aussi nécessité un véritable effort d'enquête pour déterminer qui en étaient les gestionnaires.

Une lettre de Louis XXIII

Parmi les documents restitués, la pièce maîtresse est une lettre de la main de Louis XIII et datée de 1628. "On suppose qu'elle est adressée à Richelieu, le contexte nous le laisse penser" mais sans certitude, a expliqué Bernard Wilkin, archiviste à Liège. Ce document, "plein de ratures et de fautes d'orthographe - on sait que le roi Louis XIII n'écrivait pas très bien - supplie le destinataire de ne pas se rendre au combat" à La Rochelle, qui était alors en état de siège, poursuit celui qui a mené ce travail d'identification des plus de 550 archives depuis le début de l'année.

Ces documents sont désormais restitués aux archives publiques de France, leur gestionnaire légitime.

Les archives belges appellent toute personne qui aurait un doute sur la légalité de documents en sa possession à les contacter. Elles rappellent que les archives publiques appartiennent aux pouvoirs publics et sont de ce fait inaliénables.