Plus de 25.000 personnes attendues à la 24e édition de la Foire Médiévale de Franchimont

Plus de 25.000 visiteurs sont attendus les 17 et 18 août prochains au Château de Franchimont lors de la 24e édition de la Foire médiévale qui se déroulera sur le principal site touristique de Theux, ont annoncé jeudi les organisateurs qui mobiliseront 2000 bénévoles en costume d’époque afin d’animer les lieux.

Tous les deux ans, le Château de Franchimont se transforme en marché des années 1514-1520 sous l’égide du Prince Évêque Erard de la Marck. Une reconstitution des plus fidèles qui assure le succès de cet événement durant lequel quelque 2000 bénévoles animeront, les deux jours dès 11h00, les allées et autre casemates du Château, transformées pour l’occasion en tavernes. Troubadours, comédiens et autres saltimbanques y trouveront un terrain de jeu propice. La Foire Médiévale de Franchimont proposera sur les deux jours 90 spectacles qu’ils soient visuels, musicaux, de danse, de théâtre mais aussi de bouffonnerie et d’humour sans oublier les animations pour enfants. Dix concerts, dont ceux de Pag Noz, des Compagnons du Gras Jambon ou encore de la Horde, égailleront les nocturnes (jusqu’à 2h00 le samedi et minuit le dimanche). La principale nouveauté de l''édition 2017 à savoir la création de la Bergerie, un troisième accès au site avec un parking de 250 places à proximité, sera reconduite. Les visiteurs pourront y découvrir l’artisanat d’autrefois et converser avec des chevaliers. L’entrée, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, a été fixée à 12 euros pour le dimanche (chope comprise) et à 18 euros pour le week-end (chope comprise). Des préventes sont organisées au syndicat d’initiative. Dans l’enceinte du château, seul l’esterlin vous permettra de ripailler. Quelque 4000 de parking sont prévues à Sassor. Il sera relié au site de l’événement par des navettes de bus gratuites.