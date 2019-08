Plus d'une tonne de cannabis découverte à Grâce-Hollogne

La police de la zone de Grâce-Hollogne a saisi mardi soir plus 1,4 tonne de cannabis dans le zoning de Grâce-Hollogne (province de Liège), indique le parquet de Liège, confirmant vendredi l'information du quotidien La Meuse. Aucune interpellation n'a encore eu lieu.

Pas moins de 3.908 plants de cannabis ont été découverts mardi dans un hangar du zoning de Grâce-Hollogne. La saisie de 1,4 tonne constitue un record, selon la police locale. Au total, la valeur estimée s'élève à un million d'euros.

Les plants ont été retrouvés dans une ancienne école de danse à l'arrière du bâtiment, où de gros containers étaient aménagés et remplis de cannabis. D'après la police, c'est le compteur électrique qui aurait permis de mettre la main sur cette plantation. Les lampes utilisées pour chauffer et illuminer les plants consomment beaucoup d'électricité, ce qui n'a pas manqué d'interpeller l'opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité en province de Liège.

Plusieurs personnes seraient à l'origine de cette plantation. Huit containers à camion et deux plus petits étaient utilisés. Une dizaine de lits et des frigos ont également été découverts.

"Pour le moment, le devoir d'enquête est en cours et personne n'a été interpellé", explique la porte-parole du parquet de Liège.