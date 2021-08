Plus d'un mois après les inondations, l'aide urgente reste indispensable à Theux

La commune de Theux a été la première à subir les inondations: la Hoëgne en crue a en effet noyé le centre de la localité dès le mercredi 14 juillet dans l'après-midi, provoquant d'immenses dégâts aux biens privés et publics. Un mois plus tard, les stigmates des inondations sont toujours très présentes. L'aide urgente est toujours en place, peu de commerces ont rouvert, et la liste des ponts et voiries à restaurer est longue.

Faire ses courses: toujours un casse-tête

Une seule boulangerie est actuellement ouverte à Theux grâce à l’idée d’un boulanger d’occuper en urgence une surface vide. Pascale, la serveuse: "On a attendu que l'électricité soit rétablie sur Theux pour pouvoir ouvrir. Même pas une semaine après, on était prêts".

Et faire ses courses est un casse-tête: le Delhaize a été noyé et il n’y a plus de boucherie. Pour les sinistrés, l’épicerie sociale installée par le CPAS est indispensable. Pierre Terwagne, directeur général: "On y trouve des produits de première nécessité, des denrées alimentaires bien entendu, et des produits de nettoyage. Ce sont essentiellement des dons que nous avons reçus de partout en Belgique et qu'on redistribue gratuitement".

La Croix Rouge et l'Armée toujours sur place

A deux pas, la Croix Rouge et l’Armée assurent la distribution de 150 à 200 repas midi et soir. Alain Becker responsable de la Croix-Rouge à Theux: "On fait une distribution le matin de 11 heures jusque 14 heures, et en soirée, de 16 heures à 20 heures". Une distribution qui répond toujours à un besoin réel mais dont la stratégie a un peu évolué: "On a évolué pour avoir des plats un peu plus équilibrés et un peu plus variés. On travaille maintenant avec un traiteur qui nous amène des plats. On travaille aussi en étroite collaboration avec l'armée. On a installé une tente pour que l'endroit soit un peu plus agréable et aussi pour que les gens puissent venir discuter. Il y a aussi beaucoup de partage. Les gens ont besoin de parler, ce n'est pas que venir chercher un plat. On leur apporte aussi un peu de soutien moral".

Logements, bâtiments communaux, voiries: tout va devoir être remis en état

Les inondations ont aussi endommagé des centaines de logements. Didier Deru, Bourgmestre, fait le compte: "Grosso modo, 900 logements ont été touchés, mais à des degrés divers. Ce qui représente entre 1500 et 1600 personnes". L’administration communale a aussi souffert: "Nous avons vraiment beaucoup de bâtiments impactés. Il y a l'administration communale, le CPAS, le hall omnisports, les terrains synthétiques, le home franchimontois. Les ponts également, ainsi que les berges. Quatre kilomètres de berges sont touchées ainsi que 20 000 mètres carrés de voiries qu'il va falloir remettre en état. C'est vraiment très conséquent".

La Bibliothèque a elle aussi été complètement ravagée, mais elle fait partie des priorités de réfection pour son rôle socio-culturel.