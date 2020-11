Plus d'interdictions Covid à Verviers qu'ailleurs et cela concerne les enfants

Depuis ce lundi, la Belgique est repassée en confinement partiel, mais certaines communes vont encore plus loin, c’est le cas de Verviers. Ces mesures concernent notamment toutes les activités sportives, culturelles ou autres pour les enfants de moins de 12 ans. A Verviers il y a en effet plus de jeunes de moins de 24 ans qui présentent un test positif que de personnes de plus de 65 ans.

La bourgmestre Muriel Targnion a donc pris un arrêté spécifique : " Il est clair que les moins de 12 ans, même s’ils sont presque à 100 pc asymptomatiques, ramènent le coronavirus dans leur foyer. En formant des bulles, mêmes dans les mouvements de jeunesse où ils vont le week-end avant d’aller faire un stage de hockey la semaine puis d’aller à un cours de musique ou un événement culturel, ils côtoient des bulles différentes et augmentent donc le risque d’amener le coronavirus dans leur famille. Comme la situation est plus grave à Verviers que dans le reste du pays, j’ai souhaité profiter de cette période d’arrêt des écoles pour stopper toutes les activités sportives, culturelles et autres pendant la même période. L’arrêté est pris pour un mois, parce que je ne peux pas le faire plus court, et ce sera réévalué avant la rentrée scolaire, donc peu avant le 16 novembre ", détaille-t-elle.

Et puis contrairement au reste du pays, les lieux de culte sont également fermés à Verviers, sauf pour les enterrements.