Plus d'infos sur le patrimoine classé via les plaquettes codes à Stavelot

L’Agence wallonne du Patrimoine continue à équiper les 4000 sites classés de Wallonie de plaquettes reprenant notamment un QR code et une adresse Internet permettant d’obtenir divers renseignements sur les sites où ces plaquettes sont placées. En province de Liège, deux tiers de ces sites sont désormais équipés et l’effort devrait se terminer à l’horizon 2022.

Il y a quelques jours, ce sont les communes de Stavelot, Trois-Ponts et Malmedy qui ont ainsi vu leurs sites être équipés. A Stavelot, il y en a 45. " Il s’agit de l’écusson habituel que l’Awap place sur les lieux classés, mais la particularité ici c’est qu’on y a ajouté des moyens de se connecter sur une plateforme. Il y a le QR code, le code URL et le NFC, donc trois possibilités à partir d’un smartphone ou d’une tablette d’aller chercher sur la plateforme les renseignements qui concernent le monument ", détaille Patrice Lefebvre, échevin du patrimoine.

" Au centre-ville, nous avons une quarantaine de lieux classés, dont 33 bâtiments et 5 fontaines. Pour guider le touriste et son smartphone, nous allons imaginer un nouveau parcours. C’est en tout cas un plus pour le tourisme de patrimoine, y compris dans nos villages. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir ", commente-t-il encore.

Cette semaine, ce sont 9 communes de l’arrondissement de Huy-Waremme qui vont à leur tour être équipées de la sorte : Braives, Burdinne, Clavier, Héron, Lincent, Marchin, Modave, Oreye et Wasseiges. La province de Liège sera, au plus tard en 2022, la deuxième province wallonne où tous les sites classés auront été équipés.