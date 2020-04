Plus d'exposition, plus de vente: les galéristes souffrent et compatissent avec les artistes.

Les amateurs d'arts se sentent frustrés en cette période de confinement; impossible de visiter les galeries qui sont de toute façon closes depuis la mi-mars et le flou artistique persiste quant à la date de leur réouverture. Les galéristes, du moins les professionnels, souffrent évidemment de l'absence d'œuvres posées sur les socles ou accrochées aux cimaises depuis bientôt sept semaines; ils tentent certaines initiatives pour compenser le manque à gagner financier mais éprouvent aussi, dans un bel élan collectif, beaucoup de compassion à l'égard des artistes, plus préjudiciés qu'eux encore.

Présent sur Internet mais sans grand effet

Au cœur de Liège, la galerie de Dany Liehrmann fonctionne depuis 32 ans et n'a jamais connu une situation aussi précaire: "c'est dramatique, affirme Dany Liehrmann, tous les frais continuent à courir comme le loyer; on n'a plus vendu une seule œuvre depuis mi-mars. L'exposition de deux artistes français, peintre et sculpteur, a connu son vernissage le 12 mars, puis a été fermée. J'ai alors eu l'idée de réaliser une vidéo de cette exposition sur mon site web mais je n'ai quasi eu aucune retombée, en tout cas aucune vente d'œuvres." Dany Lehrmann estime que les galéristes ont été oubliés dans le concert de mesures de déconfinement: les mots "galeries d'art" n'ont jamais été prononcés: "quand va-t-on pouvoir rouvrir, se demande Dany Lierhmann; peut-être le 11 mai car je pense que les galeries sont concernées au même titre que les magasins. En tout cas, pour tenir le coup financièrement, il faut avoir quelques réserves!" Et pour le futur, la galériste espère que les gens puissent ressortir peu à peu afin de retrouver du passage devant sa galerie.

Christine Colon pour sa part est propriétaire de la Galerie Evasion, présente à Waremme et au centre de Liège; le ton est identique: " j'ai également créé une lettre hebdomadaire, j'en suis à la 5ème, reprenant des œuvres réalisées par des artistes durant le confinement, explique Christine Colon; j'ai reçu des messages d'encouragements en retour mais seulement deux ventes d'œuvres. La crise du covid a bouleversé toute la programmation de la galerie ce qui est d'autant plus gênant que je programme deux ans à l'avance. J'ai du annuler trois expositions mais je vais essayer de les reprogrammer." Elle mise sur une réouverture prochaine, le 11 mai si possible, car elle aussi estime que sa galerie est un commerce. Christine Colon a d'ailleurs écrit à ce sujet à l'échevin de la culture de Liège Jean-Pierre Hupkens. Malgré tout, la galériste s'estime pas trop mal lotie financièrement car elle est propriétaire de ses deux galeries, donc pas de loyer à payer, et elle a perçu 5000 € d'aide wallonne et aussi les droits passerelles via sa caisse d'assurance sociale.

A Sart-lez-Spa, la Maison-Galerie Art'n Pepper d'Audrey Plunus fonctionne depuis trois ans en milieu campagnard après 15 ans d'activité à Verviers; la galerie est à l'arrêt depuis le 14 février: "notre dernier événement était une nocturne, explique la galériste, puis je devais partir aux foires d'art de Lille et Bruxelles qui ont été annulées et on devait démarrer ensuite une exposition chez nous début avril qui a été accrochée mais aucun visiteur ne l'a encore vue; donc depuis deux mois et demi, plus aucun chiffre d'affaire. " Audrey Plunus a du mettre au chômage son employée mi-temps et pour garder un peu de contact de terrain, elle a travaillé sur les réseaux sociaux. Selon la Sartoise, le milieu des galeries d'art était déjà en pleine mutation et avec cette crise, il va falloir se réinventer et travailler autrement pour présenter les artistes et communiquer avec le public.

Le coeur gros pour les artistes